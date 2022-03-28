زيلينسكي يؤكد أن قضية "حياد" أوكرانيا "يتمّ درسها بعمق"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد في مقابلة مع وسائل إعلام روسية أن قضية "حياد" أوكرانيا التي تشكل أحد البنود المركزية في المفاوضات مع روسيا لإنهاء النزاع، "يتم درسها بعمق".



وقال زيلينسكي في المقابلة التي أجريت عبر الإنترنت وبثت عبر قناة تلغرام للادارة الرئاسية الاوكرانية إن "هذا البند في المفاوضات (...) قيد النقاش، يتم درسه بعمق".

ويخطط الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة لوهانسك المحاصرة في شرق أوكرانيا لإجراء استفتاء على انضمام المنطقة إلى روسيا، مما يزيد الضغط على كييف.

وقال الزعيم الانفصالي ليونيد باسيتشنيك: "أعتقد أنه في المستقبل القريب سيتم إجراء استفتاء على أراضي الجمهورية الشعبية، حيث سيمارس الشعب حقه الدستوري المطلق ويعبر عن رأيه في الانضمام إلى الاتحاد الروسي"، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية الأحد.

واعترفت روسيا بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين كمنطقتين مستقلتين في فبراير (شباط) في مواجهة احتجاجات من أوكرانيا والغرب.

وفي 24 فبراير (شباط)، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن "عملية عسكرية" بناء على طلب جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد لحمايتهما من الجيش الأوكراني.

وفرض الغرب عقوبات غير مسبوقة رداً على الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.

ومن المرجح أن يؤدي انضمام لوهانسك المحتمل إلى روسيا إلى تصعيد الوضع بشكل أكبر.

ووفقاًً للمعلومات التي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، أعلن الجيش الروسي أن أكثر من 90% من المنطقة قد انتزعت من السيطرة الأوكرانية.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية إنه لن يتم الاعتراف بمثل هذا التصويت في لوهانسك.

وقال المتحدث باسم الوزارة أوليج نيكولينكو عبر تويتر: "الاستفتاءات المزيفة في المناطق المحتلة باطلة ولاغية".

وفي الوقت نفسه، كانت هناك مناقشات في روسيا في الأوساط السياسية حول إيجابيات وسلبيات الاستفتاء.