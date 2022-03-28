لابيد يطلع وزراء الخارجية في قمة النقب على تفاصيل هجوم الخضيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلع وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، وزراء الخارجية المشاركين في قمة النقب، مساء الأحد، على تفاصيل الهجوم الذي وقع في منطقة الخضيرة شمال تل أبيب، حسب موقع i24الإسرائيلي.



وقال الموقع إن الوزراء نددوا بالهجوم وقدموا التعازي لعائلات القتلى.

واعتبر لابيد أن "الهجوم محاولة من قبل متطرفين لترهيب وإلحاق الضرر بنسيج الحياة في إسرائيل".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن القناة "13" الإسرائيلية أن فلسطينيين فتحا النار على عناصر من الشرطة، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة 4 آخرين.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن شخصين وصلا إلى شارع هربرت صموئيل في مدينة الخضيرة، وشرعا في إطلاق النار على قوة من الشرطة، مما أسفر عن مقتل اثنين من الموجودين في المكان بالإضافة للمهاجمين.