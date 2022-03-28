أذربيجان تنفي سحب قواتها من منطقة في ناغورنو قره باخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نفت أذربيجان الأحد، سحب قواتها من منطقة تشرف عليها قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورنو قره باخ، لتناقض بذلك بيانا أصدرته موسكو اتهم باكو بانتهاك اتفاق بدخولها إلى هذه المنطقة.



وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان: "لا تغيير في مواقع الجيش الأذري في قرية فاروخ التي هي جزء من أراضي البلاد".

واتهمت موسكو أذربيجان أول أمس السبت بمخالفة اتفاق للسلام موقع في 2020 بدخول تلك المنطقة وضرب مواقع لجيش ناغورنو قره باخ بالطائرات المسيرة.

ورفضت أذربيجان الرواية الروسية للأحداث.

وقالت وزارة وزارة الدفاع الروسية الأحد إن أذربيجان سحبت قواتها من المنطقة بعد مفاوضات.

وأضافت الوزارة في بيان "نتيجة للمفاوضات، نفذ الجانب الأذربيجاني انسحابا لوحداته من منطقة قرية فاروخ".

لكن وزارة الدفاع الأذرية قالت: "المعلومات عن سحب وحدات من جيش أذربيجان من هذه المواقع لا تعكس الحقيقة، جيشنا يسيطر تماماً على الوضع الميداني".