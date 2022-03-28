اليوم.. العاهل الأردني يلتقي الرئيس الفلسطيني بالضفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التلفزيون الفلسطيني الأحد أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الإثنين في الضفة الغربية.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن تركز المباحثات على جهود خفض التوتر في الأراضي الفلسطينية والقدس قبل شهر رمضان الذي يحل أوائل أبريل/ نيسان.

ومن المقرر أن يصل العاهل الأردني على متن مروحية تحط في مدرج الرئاسة بمدينة رام الله ظهر الغدا.

وستكون الزيارة الأولى لملك الأردن إلى رام الله منذ عام 2017.

وتأتي الزيارة قبل حلول شهر رمضان ووسط مخاوف من التطورات خاصة في مدينة القدس الشرقية بشكل عام والمسجد الأقصى خصوصا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس خطط للانضمام إلى هذا الاجتماع ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت منعه من ذلك.

وسبق لجانتس أن التقى في الأشهر الماضية مع الرئيس الفلسطيني ومع الملك عبد الله الثاني لبحث الملف الفلسطيني- الإسرائيلي.