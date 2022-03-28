زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية "حياد" أوكرانيا "يتمّ درسها بعمق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لمناقشة تبني وضع محايد في إطار اتفاق للسلام مع روسيا ولكن بشروط.



وأضاف زيلينسكي، في مقابلة بثت الأحد إن بلاده مستعدة لمناقشة تبني وضع محايد في إطار اتفاق للسلام مع روسيا لكن يجب أن يتم ضمانه من أطراف ثالثة ويجب أن يخضع لاستفتاء.

وأشار زيلينسكي في تصريحات لمجموعة من الصحفيين الروس عبر اتصال بالفيديو، إلى أن الهجوم الروسي تسبب في دمار لمدن سكانها متحدثون بالروسية في أوكرانيا.

وأوضح أن هذا الضرر يفوق ما حدث في حروب روسيا في الشيشان.

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني، في وقت قال فيه المفاوض الأوكراني ديفيد أرخاميا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم إن الجولة القادمة من المحادثات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا ستجرى في تركيا من 28 إلى 30 مارس/ آذار الجاري.

ووصفت أوكرانيا الجولات السابقة من المحادثات مع روسيا بأنها "صعبة للغاية".

وكانت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية قد طلبت من وسائل إعلام روسية في وقت سابق الأحد الامتناع عن نشر مقابلة أجريت مع الرئيس الأوكراني، وقالت إنها بدأت تحقيقا مع وسائل الإعلام التي أجرت المقابلة مع الزعيم الأوكراني.

وقالت الهيئة في بيان قصير وزعته على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر على موقعها الإلكتروني إن مجموعة من وسائل الإعلام الروسية أجرت مقابلة مع زيلينسكي.

وأضافت أنها "تنبه وسائل الإعلام الروسية إلى ضرورة الامتناع عن نشر هذه المقابلة"، فيما لم تذكر سببا لتحذيرها.