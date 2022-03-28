مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 28 مارس 2022 بالقاهرة وعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 28 مارس، الموافق 25 شعبان 1443 هـجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

موعد اذان الفجر 4:23 صباحاً

موعد اذان الظهر 12:01 صباحاً

موعد اذان العصر 3:30 مساءً

موعد اذان المغرب 6:11 مساءً

موعد اذان العشاء 7:29 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

أذان الفجر: 4:26 صباحًا

أذان الظهر 12:05 صباحاً

أذان العصر 3:36 مساءً

أذان المغرب 6:16 مساءً

أذان العشاء 7:35 مساءً

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية:

أذان الفجر 4:18 صباحًا

أذان الظهر 11:57 صباحاً

أذان العصر 3:27 مساءً

أذان المغرب 6:08 مساءً

أذان العشاء 7:25 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:23 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:55 صباحاً

موعد أذان العصر: 3:22 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:05 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً

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