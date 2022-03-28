محاكمة 34 متهما بقضية "تقديم الكفن" بعين شمس.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، القضية المعروفة إعلاميًا بـ" تقديم الكفن"، والمتهم فيها 34 شخصًا من عين شمس.

وقال نص أمر الإحالة، إن المتهمين في القضية الشهيرة إعلاميًا باسم قضية الكفن بمنطقة عين شمس، والمتهم فيها 34 شخصًا احتجزوا "ع. ا" صاحب ملهى في باخرة نيلية ونجله وشقيقه، وصوروه خلال تقديمهم الكفن، وارهبوه من خلال حملهم أسلحة نارية، وأجبره أحدهم على تقبيل قدم سيدة، بالإضافة إلى مواجهة الشرطة وإشهار بندقية في وجه رئيس مباحث عين شمس.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في القضية، تهم خطف المجني عليهم"ع. ا، مالك ملهى ليلي، م. ح، إ. ع" بطريقة التحايل.

كما أوضحت جهات التحقيق أن المتهمين الأول والثاني أوحيا للمتهم الثامن باستدراجهم إلى حيث وجود باقي المتهمين، فاستغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول، وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك، فانصاعوا له رغبة منهم لإنهاء ذلك الخلاف، وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين.

وأضافت جهات التحقيق: كما استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.