شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: الحرس الثوري الإيراني باقٍ في قائمة العقوبات والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف مالي في حديثه أمام منتدى الدوحة الدولي، أمس الأحد، إنه ليس واثقًا من أن الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران وشيك، وأضاف: «في أي مفاوضات، عندما تظل هناك قضايا مفتوحة لفترة طويلة، فإن ذلك يوضح مدى صعوبة سد الفجوة».
وأكد مالي أن واشنطن لم تتخذ قرارًا بشطب الحرس الثوري من قائمة العقوبات حتى الآن.
وحول شروط إيران بالحصول على ضمانات من واشنطن، شدد مالي: «نحن لا نستطيع أن نعطي ضمانًا لما قد تقوم به إدارة أمريكية قادمة».
من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام الإدارة الأمريكية بالمبدأ الأساسي المتمثل في منع طهران من امتلاك السلاح النووي، وقال: فإن التزامنا بالمبدأ الأساسي وهو ألا تمتلك إيران قط سلاحًا نوويًا لا يتزعزع. وأن واشنطن ستستمر في التصدي لأي تهديد من جانب إيران حتى في الوقت الذي يروّج فيه للدبلوماسية النووية مع طهران.
وقال الوزير بلينكن، خلال مؤتمر صحافي: الولايات المتحدة ستظل تتصدى لإيران إذا ما هددتنا أو هددت حلفاء أو شركاء لنا.