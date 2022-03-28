شكرا لقرائتكم خبر عن بضربات جوية.. التحالف يستهدف معاقل الحوثي في صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الأحد، ضربات جوية على معسكرات ومعاقل ميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المختطفة صنعاء.

وذلك بعد أن شهد الأسبوع الماضي تصعيدًا حوثيًا غير مسبوق، ضد المملكة، حيث هاجمت الميليشيات منشآت نفطية ومدنية، بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ.

وسقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الإيرانية، بنيران الجيش اليمني، وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن معركة عنيفة اندلعت في جبهة حرض وانتهت بهزيمة الميليشيا الحوثية وسقوط قتلى وجرحى من عناصرها بنيران الجيش.

وأكد الناطق الرسمي للجيش اليمني العميد عبده مجلي، أن قوات الجيش وبإسناد من طيران التحالف واصلت المعارك الدفاعية والهجومية وتحقيق التقدمات على الأرض في جبهتي عبس وحرض بمحافظة حجة، والسيطرة على الطرق والهيئات الحاكمة.

وأفاد بأنه تمت استعادة مناطق إستراتيجية في مديرية عبس بعد شن الهجمات المضادة على الميليشيا الانقلابية الحوثية، مشيدًا بالدور الكبير لقوات التشكيل البحري في المنطقة الخامسة، والذي لعب دورًا مهمًا في تدمير عدد من القوارب المفخخة الحوثية التي كانت تهدد طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

انتصارات كبيرة

وأوضح العميد مجلي أن قوات الجيش والمقاومة وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، حققت انتصارات كبيرة على الميليشيا وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بالجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

وأضاف إن القوات شنت عمليات هجومية مباغتة وبإسناد من طيران التحالف بجبهات مديرية الجوبة، تم من خلالها القضاء على العديد من عناصر الميليشيات الحوثية في الأطراف الجنوبية للبلق الشرقي، وتحرير مواقع مهمة وحاكمة في مناطق الفليحة والعكد والعمود.

ولفت إلى أن التقدمات لا تزال مستمرة نحو معسكر أم ريش الذي أصبح تحت السيطرة النارية، والتقدم مستمر لتحقيق الالتحام بأبطال ألوية العمالقة.

وأكد المتحدث العسكري أن مدفعية الجيش اليمني ساندت بفعالية بتنفيذها ضربات مباشرة ومركزة دمرت مواقع وتحصينات وأطقمًا وعربات وأسلحة تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية كان له دور فعّال في تدمير قدرات الميليشيا الحوثية بتنفيذه العديد من الضربات الجوية المركزة، أسفرت عن تدمير مدفع 23 م/ ط و3 عربات مدرعة و7 أطقم قتالية كانت تحمل تعزيزات حوثية.

مجلس التعاون

سياسيا أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور نايف الحجرف، الأحد، الموقف الثابت للمجلس من أجل إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، والتوصل إلى الأمن والاستقرار والسلام. وجدد الحجرف، في تصريح صحفي، حرص دول المجلس على مواصلة دعمها ومساندتها ما يحقق مصلحة المدنيين والأبرياء في اليمن.

وشدد على دعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

يأتي ذلك قبيل يومين من انطلاق مشاورات يمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي، يعتقد أنها ستشمل إصلاحات في الجبهة الجمهورية المناهضة للمتمردين الحوثيين.