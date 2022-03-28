شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: بوتين يطيل أمد الحرب ويؤخر المفاوضات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطالة أمد الحرب وتأخير مفاوضات السلام، وذلك في مقابلة مع صحفيين روس، بعد أكثر من شهر من بدء الحرب.

وفي المقابلة التي استمرت نحو ساعة ونصف الساعة ، ونشرتها البوابة الإعلامية المستقلة "ميدوزا" مساء اليوم الأحد، طالب زيلينسكي مرة أخرى بانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني إنه عندئذ فقط يمكن أن تكون هناك ضمانات أمنية لأوكرانيا والتي بدورها ستكون الأساس لتخلي أوكرانيا عن حلف شمال الأطلسي كما طالبت موسكو.

كما جدد زيلينسكي إعلانه أن المواطنين الأوكرانيين فقط هم الذين يمكنهم في نهاية المطاف اتخاذ قرار بشأن وضع محايد محتمل لأوكرانيا عن طريق استفتاء.

وقال زيلينسكي أيضا: "اليوم، هذا الشهر، كان هناك انقسام عالمي وتاريخي وثقافي. هذه ليست مجرد حرب. أعتقد أن الوضع أسوأ بكثير".

وفي وقت سابق اليوم، أبدت هيئة الرقابة على وسائل الإعلام الروسية (روسكومنادزور) رغبتها في منع نشر المقابلة.

وقالت الهيئة إن "روسكومنادزور تخطر وسائل الإعلام الروسية بضرورة الامتناع عن نشر المقابلة".

وأضافت الهيئة أيضا أنها ستراجع جميع وسائل الإعلام التي نشرت مقابلة زيلينسكي من أجل تحديد "مدى المسؤولية وإجراءات الرد ".