شكرا لقرائتكم خبر برلمان الإخوان المجمد يعود لاستفزاز الرئيس التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مصدر سياسي إن برلمان تونس الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية ينوي تنظيم جلسة عامة على الرغم من قرار التجميد، في استفزاز جديد للرئيس قيس سعيد الذي أعلن إجراءات إصلاحية قبل أشهر.

ونقل مساعد رئيس البرلمان ماهر مذيوب أن مكتب رئاسة البرلمان سيعقد اجتماعا اليوم للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة.

وأغلقت قوات الأمن البرلمان منذ قرار الرئيس قيس سعيد إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد في يوليو الماضي، وهو ماض في تطبيق خارطة طريق تمهيدا لإصلاحات سياسية تتضمن أساسا استفتاء شعبيا وانتخابات برلمانية نهاية العام الحالي.

وترفض جماعة الإخوان خارطة الطريق ويتهمون سعيد باحتكار السلطات والانقلاب على الدستور، وصرح مذيوب لإذاعة «موزاييك» الخاصة أن هناك نقاشات لعقد جلسة عامة لتداول المسائل الدستورية والقانونية والاقتصادية، حتى يكون للمجلس رأيه في حل الأزمة التي تعيشها البلاد.