شكرا لقرائتكم خبر باشاغا: الدبيبة سبب فشل الانتخابات الليبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إن «غياب التزام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بتعهده بعدم المشاركة في الانتخابات كان من الأسباب المهمة التي أفشلتها».

وأضاف في مقابلة مع قناة الوسط الليبية «من عام 2011 والحكومات الليبية المتتالية سلمت بسلاسة، وحتى حكومة الإنقاذ استجابت بعد مدة قصيرة، لكن حكومة الدبيبة لم تفعل وهذه مشكلة أخلاقية قبل أن تكون سياسية»، وتابع قائلا «الدبيبة لم يكن ينوي إجراء الانتخابات منذ البداية وأبلغ أطرافا خارجية وداخلية أنه سيستمر لعامين وأكثر، ولن يكون هناك انتخابات».

وبخصوص بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قال رئيس الحكومة المكلف «إنه على تنسيق كامل معها، ويواصل دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، كما أشار إلى تقديمه تعهدات أمام مجلس النواب، للوصول إلى الانتخابات، معتبرا أن ذلك ضمانة كافية لعدم استمرار حكومته في السلطة.

وأوضح أنه «لم يتشاور مع دول صديقة، لم يسمها، قبل تشكيل الحكومة، معتبرا أن ذلك تسبب في صعوبات، ربما جرى الحديث معها».