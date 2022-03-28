سوريا تغلظ عقوبات حيازة وتهريب السلاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر لعام 2001 بهدف تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة.

ووفق الوكالة السورية للأنباء ( سانا) أمس، يشدد القانون الجديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى الاعتقال لمدة عشرين عاما وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.

كما شدد القانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص.