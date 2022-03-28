بدائل أوروبا للغاز الروسي.. ما التأثيرات البيئية الخطيرة للحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

كشف الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ والأمم المتحدة، مدير مشروع البلاغ الوطني الرابع لمصر، تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية السلبية على المناخ العالمي والتغيرات المناخية.

وقال طنطاوي، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا: العالم بحاجة إلى التخلص من الفحم بشكل نهائي لأنه أكبر مصدر للتلوث على مستوى العالم، وبالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية للأسف الشديد روسيا هي المصدر الأول للطاقة إلى أوروبا من خلال إمدادات الغاز الطبيعي، والحرب الدائرة ستؤدي إلى الضغط على الدول الأوروبية والتي تفكر في اللجوء لمصادر طاقة بديلة.

وأضاف استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ والأمم المتحدة: البديل الأرخص للطاقة في الوقت الحالي هو الفحم وهناك توقعات بزيادة نسبة استخدام الفحم كمصدر للطاقة بنسبة 40% عن النسبة المستخدمة حاليا على مستوى العالم وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح الدكتور سمير طنطاوي أن بعض الدول الأوروبية مثل فنلندا بدأت تفكر في إعادة استخدام محطات الطاقة النووية مرة أخرى ورغم أن الطاقة النووية نظيفة وذات انبعاثات صفرية إلا أنه ترتبط بها مخاطر كبير فيما يتعلق بالمخلفات النووية ذات الإشعاع العالي والتي يصعب التخلص منها.

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