"كشف مواد كيميائية خطيرة".. تحذير في لبنان من انفجار مماثل لمرفأ بيروت

اسماعيل عبد الحي - نقل موقع "صوت بيروت" الإلكتروني عن وزير الداخلية اللبناني، أمس الأربعاء، كشف مواد كيميائية خطيرة مثل المواد التي انفجرت في مرفأ بيروت في الـ4 من شهر أوت من السنة الماضية.

وأكد بسام المولوي، أن مواد خطيرة توجد في محطة الطاقة الكهربائية في منطقة الزوق شمال بيروت، مشبهاً خطورتها بنيترات الأمونيوم الذي فجّر مرفأ بيروت.

وأفاد المصدر ذاته بأنّ المولوي حذر من خطورة الوضع في المحطة، كاشفا أنه سلّم مجلس الوزراء ملخصاً يعرض معلومات وصور عن تلك المواد.

ومن بين المواد المرصودة حسب الموقع، كهيدروكسيد السوديوم، وأسيد الهيدروكلاريك في خزان تبلغ سعته طناً.