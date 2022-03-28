شولتس: تغيير النظام في روسيا ليس هدف الناتو

وقال: «هذا ليس هدف الناتو، أنا وبايدن نتفق على أن هذا ليس الهدف الذي نسعى إليه».
وقال بايدن خلال زيارته إلى وارسو عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «هذا الرجل لا يمكنه البقاء في السلطة». وأكد البيت الأبيض لاحقا أن الرئيس الأمريكي لم يدعو إلى تغيير السلطة في روسيا.
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