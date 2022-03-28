شولتس: تغيير النظام في روسيا ليس هدف الناتو

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، في حديث علق به على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن حلف الناتو لا يسعى إلى تغيير السلطة في روسيا.

وقال: «هذا ليس هدف الناتو، أنا وبايدن نتفق على أن هذا ليس الهدف الذي نسعى إليه».

وقال بايدن خلال زيارته إلى وارسو عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «هذا الرجل لا يمكنه البقاء في السلطة». وأكد البيت الأبيض لاحقا أن الرئيس الأمريكي لم يدعو إلى تغيير السلطة في روسيا.