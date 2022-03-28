مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

أعلنت الرئاسة التركية في بيان، مساء الأحد، أن الوفدين الروسي والأوكراني سيلتقيان في إسطنبول لإجراء جولة جديدة من المفاوضات. وأكدت الرئاسة التركية أنه خلال اتصال هاتفي مساء الأحد: «اتفق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين على عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول».

ناقش الرئيسان مسار التفاوض، وأكد إردوغان لنظيره الروسي أن تركيا مستعدة لتقديم «أي مساهمة ضرورية» لوقف إطلاق النار في أوكرانيا و«تحسين الوضع الإنساني في المنطقة».

في وقت سابق الأحد، أعلن المفاوض الأوكراني دافيد أراخاميا أن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد من الاثنين إلى الأربعاء في تركيا، من دون أن يحدد مكان عقدها. كذلك، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي أن جولة تفاوض جديدة ستعقد الثلاثاء والأربعاء.

ولم تحدد الرئاسة التركية الموعد الدقيق لجولة المفاوضات، كما لم يعرف على الفور ما الذي ستركز عليه النقاشات بالضبط.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الجمعة أن «عملية التفاوض بالغة الصعوبة»، نافيا التوصل إلى أي «تفاهم» مع موسكو بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن روسيا وأوكرانيا توافقتا على أربع نقاط في المفاوضات من أصل ست.

وأكد كوليبا أنه «ليس هناك تفاهم مع روسيا على النقاط الأربع التي أشار إليها رئيس تركيا»، لكنه أشاد «بالجهود الدبلوماسية»، التي تبذلها أنقرة لوضع حد للحرب.