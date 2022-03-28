مصرع شخصين إثر غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل المغرب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 5 ثواني

أفادت وكالة الأنباء المغربية «ماب»، الأحد، بمصرع مهاجرين اثنين بعد غرق قارب وتوقيف أكثر من 200 آخرين في جنوبي البلاد، بينما كانوا يستعدون للتوجه إلى أرخبيل جزر الكناري الإسباني.

وأوردت الوكالة أن البحر لفظ جثتين بعد جنوح أحد القاربين.

وكانت السلطات المغربية أوقفت 236 مهاجراً، الجمعة، والسبت، خلال عدة عمليات للشرطة في طرفاية والعيون التي تمثل المدينة الرئيسية في الصحراء الغربية.

وأسفرت هذه العمليات عن ضبط ثلاثة قوارب مطاط ومحركين وعدة براميل بنزين.

وأضافت وكالة الأنباء المغربية أن أجهزة الأمن كثفت مؤخراً عملياتها لمكافحة الهجرة السرية.