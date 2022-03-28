ماذا قال زيلنسكي في المقابلة “المحظورة”؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

كشف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي، “أن هناك مفاوضات مع روسيا من أجل تبادل جثث القتلى في الحرب الدائرة، وكذلك الأسرى”.

وردا على سؤال بشأن الأسرى، من وسائل إعلام روسية غير رسمية، أجرت معه المقابلة، ونشرتها الأحد، قال زيلنسكي: “إن هناك اقتراحا لتبادل جثث القتلى مع الجانب الروسي، ويتعين ألا ننتظر نهاية الحرب لفعل ذلك”.

وأضاف, “لا نريد الاحتفاظ بالجثث لكن الروس يتلاعبون في هذه المسألة”، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني يسعى إلى تبادل كامل للأسرى مع موسكو.

وأجريت بالفعل أول عملية تبادل للأسرى، بين الجانبين، الخميس الماضي، شملت تسليم 11 بحارا مدنيا روسيا كانوا نجوا من سفينة غرقت في البحر الأسود قرب أوديسا، إلى روسيا في مقابل عودة 19 بحارا مدنيا إلى أوكرانيا أسرهم الروس.

وشدد زيلنسكي أن الجانب الأوكراني لن يستكمل المحادثات مع روسيا، “إذا واصلت المطالبة بنزع سلاحنا”.

وحول الوضع الميداني قال إن: “روسيا دمرت كل المدن التي يتحدث سكانها بالروسية في بلادنا”.

وندد زيلنسكي بتطويق القوات الروسية مدينة ماريوبول حيث “لا تسمح بالدخول أو الخروج منها”.

وأشار إلى القوات الروسية لم تدخل إلى قلب مدينة ماريوبول بفضل دفاع سكانها عنها، بجانب الجيش الأوكراني، مضيفا أن ” الوضع صعب للغاية في منطقة زابوروجيا”.

وطلبت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية من وسائل إعلام روسية، الأحد، الامتناع عن نشر المقابلة مع زيلنسكي، وقالت إنها بدأت تحقيقا مع وسائل الإعلام التي أجرت المقابلة مع الزعيم الأوكراني.

وقالت الهيئة في بيان قصير وزعته على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر على موقعها الإلكتروني إن مجموعة من وسائل الإعلام الروسية أجرت مقابلة مع الرئيس الأوكراني.

وأضافت أنها “تنبه وسائل الإعلام الروسية إلى ضرورة الامتناع عن نشر هذه المقابلة”. ولم تذكر سببا لتحذيرها.