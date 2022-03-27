تدمير 7 مضافات لـ'داعش' في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلن قائد عمليات كركوك الفريق الركن علي الفريجي، الأحد، عن تدمير 7 مضافات لـ"داعش" في محافظة كركوك.

وقال الفريجي في بيان، إن "ابطالنا في عمليات كركوك يدكون اوكار الارهاب في وادي الشاي وتمكنا من تدمير مضافة عدد/ ٧، والاستيلاء على كدس اسلحة واعتدة عدد/ ٤، والاستيلاء على هاون ٨١ ملم عدد/ ٢، والاستيلاء على هاون ٨٢ ملم عدد/ ١".

وأضاف أنه "تم الاستيلاء على هاون ٦٠ملم عدد/ ٣، والاستيلاء على قاذفة RBG7 عدد/ ٣، الاستيلاء على قناص نوع شتاير محور عدد/ ١، والاستيلاء على قنبرة هاون مختلفة عدد/ ٥، والاستيلاء على مقذوفات مختلفة تستخدم في صناعة العبوات الناسفة/ ٦٩".

ولفت الفريجي الى أنه "تم الاستيلاء على اعتدة مختلفة عدد/ ٧٥ + حاوية عتاد+ ٤٨ حشوة دافعة، وتدمير عبوات ناسفة عدد/ ٦، والعثور على صفيحة هاون مختلفة عدد/ ٣، والعثور على ركيزة هاون مختلفة عدد/ ٤، والعثور على صاروخ كاتيوشا عدد/ ١".