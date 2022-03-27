19 دولة تستفيد من سلال السعودية في رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة بالرياض أمس، مبادرة « إطعام» لتوزيع 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طنا خلال شهر رمضان المبارك، في 19 دولة.

وأوضح الدكتور الربيعة في كلمة له خلال التدشين أنه امتدادا لما تقدمه الحكومة الرشيدة من عون إنساني متواصل للدول والشعوب المحتاجة في جميع المجالات، فإن المركز يدشن مبادرة «إطعام» لتوزيع السلال الغذائية لدعم الاحتياجات الغذائية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا في عدد من الدول خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن المبادرة تعد واحدة من عشرات المبادرات الإنسانية التي يتبناها المركز، عادا هذه المبادرة أحد أوجه المشاركة المجتمعية التي يقدمها أهل العطاء والخير من المتبرعين في المملكة إلى كل متضرر ومحتاج.

وأكد حرص المملكة على الإسهام في العمل الإنساني بدلالة احتلالها المركز الثالث دوليا في تقديم المساعدات الإنسانية خلال عام 2021م، مشيرا إلى أنه منذ تأسيس المركز في عام 2015م نفذ 1.920 مشروعا في قطاعات حيوية متنوعة في 79 دولة حول العالم بقيمة تزيد عن 5 مليارات و 646 مليون دولار أمريكي، مرتكزا على الحيادية في عمله دون أي تمييز.

وتأتي المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها خلال مختلف الأوقات والمحن.

مبادرة إطعام السعودية:

