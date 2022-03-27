طلاب بإعلام الأهرام الكندية يدشنون تطبيقًا لدعم أصحاب المشكلات الحركية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، فكرة أول تطبيق يقدم خدمات متنوعة لدعم أصحاب المشاكل الحركية لجعل حياتهم أسهل وأفضل، تتمثل في تقديم معلومات عن الإتاحة تشمل أماكن المستلزمات الطبية والمراكز والمؤسسات والأماكن المجهزة لهم، من خلال تطبيق Acsibility.

ويعد التطبيق بداية لتقديم خدمات عن طريق التحول الرقمي لمواكبة متطلبات العصر، وجدير بالذكر أن هذا التطبيق يساعد ويدعم جميع أصحاب المشكلات الحركية في مصر.

جاءت الفكرة من خلال الطالب محمد محمد إبراهيم مصاب بمرض ضمور العضلات إيماناً بدوره في مساعدة جميع أصحاب المشاكل الحركية ومعه مجموعة من الشباب الصاعد الذي آمن بفكرته وقدموا كل الدعم والمجهود بهدف واحد و هو خدمة هذه الفئة علي الرغم من توجه الدولة لتوفير الخدمات لهم إلا انه لايوجد مصدر يوفر لهم معلومات عن احتياجتهم و الخدمات المقدمة لهم.

وكما دشن الطلاب صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للترويج لفكرتهم وتعريف الناس بخدمتهم.اضغط هنا