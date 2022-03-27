وقود المستقبل.. ما هو الهيدروجين الأخضر وطرق الحصول عليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ والأمم المتحدة، مدير مشروع البلاغ الوطني الرابع لمصر، إن الهيدروجين الأخضر من أهم مصادر الطاقة النظيفة الواعدة ويسمى بـ "وقود المستقبل".

وأضاف طنطاوي، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، أن الهيدروجين يتم تصنيعه بأكثر من طريقة، ومن بين أحد الطرق هو التحليل الكهربائي للمياه، من خلال استخدام محول لفصل الهيدروجين عن الأكسجين للحصول على الهيدروجين فقط.

وأشار استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ والأمم المتحدة إلى أن المحول الكهربائي يحتاج إلى طاقة لتشغيله، وهذه الطاقة المستخدمة هي التي تحدد مسمى الهيدروجين سواء "الأخضر أو غير ذلك".

وتابع الدكتور سمير طنطاوي: إذا تم استخدام طاقة مصدرها نظيف كالشمس والرياح يسمى الهيدروجين المنتج بالهيدروجين الأخضر وإذا تم استخدام طاقة تقليدية ينتج عنها تلوث وتمكنت من "تخزين الانبعاثات ومنع انتشارها" يسمى بالهيدروجين الأسود، وإذا استخدمت الفحم كمصدر طاقة ملوث يسمى بالهيدروجين المنتج بالهيدروجين الأسود أو الرمادي.

وأوضح عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ أن تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر في بدايتها محدودة الانتشار ومرتفعة التكلفة مثلما كان الوضع بالنسبة لبدايات تكنولوجيا الطاقة الشمسية.