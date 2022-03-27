​إلكترونية على التابلت.. التعليم: إجراء امتحانات تدريبية لطلاب الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عقد امتحانات إلكترونية تجريبية لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام.

وقال شوقي، في تصريحات تلفزيونية، إنه سيتم عقد امتحانات التدريبية في 3 مواد، لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات الإلكترونية على التابلت، مشددًا على أن هذه الامتحانات التدريبية لن تكون امتحانات كاملة في جميع المواد، ولكن سيتم تطبيق التجربة على مادتين أو ثلاثة على الأكثر.

وأشار إلى أنه يتم إعداد جدول مواعيد الامتحانات التدريبية المقرر عقدها لطلاب الصف الثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة، كما يتم دراسة المواعيد المناسبة لعقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة.