بلينكين: إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا

حاول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأحد تهدئة مخاوف الحلفاء قبل تجديد محتمل للاتفاق النووي الدولي بين القوى العالمية وإيران.

وأدلى بهذه التصريحات قبل وقت قصير من انضمامه إلى نظرائه من إسرائيل وأربع دول عربية في اجتماع خاص.

وتعارض إسرائيل والعديد من جيرانها بشدة الاتفاق الذي يعتقدون أنه يشجع إيران ويثريها.

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي: «عندما يتعلق الأمر بالعنصر الأكثر أهمية، فإننا نرى وجها لوجه.. كلانا ملتزم، وكلاهما مصمم على أن إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا».

وتعتقد الدول أن أي تخفيف للعقوبات ورفع الحرس الثوري الإيراني من القوائم الإرهابية من شأنه أن يشجع الجماعات المسلحة المدعومة من إيران من حزب الله في لبنان إلى الحوثيين في اليمن، الذين شنوا مؤخرًا عدة هجمات صاروخية على الإمارات والمملكة العربية السعودية.

الأنشطة العسكرية

تعمل إدارة بايدن على تجديد الاتفاق النووي لعام 2015، الذي فرض قيودًا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات بمليارات الدولارات. وبدعم من إسرائيل، انسحبت إدارة ترامب من الصفقة في 2018، مما أدى إلى تفككها.

وعلى الرغم من أن إيران مضت قدماً منذ ذلك الحين في برنامجها النووي، فإن الدول تشعر بقلق عميق بشأن استعادة الصفقة الأصلية. وتخشى إسرائيل من عدم تضمينها ضمانات كافية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية. وتعتقد أيضًا أن تخفيف العقوبات الاقتصادية سيسمح لإيران بتكثيف أنشطتها العسكرية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك دعم الجماعات المسلحة المعادية.