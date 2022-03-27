الصومال تتصدى لهجوم الشباب

أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) بأن القوات المحلية بإقليم بري بولاية بونتلاند تمكنت من صد هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب ضد منطقة «أفأرر» والقرى المجاورة لها. ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية أن «العناصر الإرهابية تكبدت خسائر فادحة خلال الاشتباكات». وأكدت المصادر أن «العملية العسكرية ستتواصل للقضاء على الخلايا الإرهابية». من جانبه، نقل موقع «جاروي أونلاين» الصومالي المحلي، على موقع تويتر، عن مسؤولين في الجيش في بونتلاند أن ما لا يقل عن 12 من مسلحي الشباب، بينهم قيادات، قتلوا في الهجوم.



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