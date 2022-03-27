مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين برصاص مسلحين في الخضيرة جنوب حيفا المحتلة



قالت الشرطة الإسرائيلية إن مسلحين يشتبه في أنهما عربيان أصابا 3 عناصر شرطة في مدينة الخضيرة جنوب حيفا (أراضي 48 المحتلة) اليوم الأحد ثم تم قتل المهاجمين بالرصاص.



وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إن شخصين قتلا على يد المهاجمين.



وأكدت خدمة الإسعاف نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى وتقديم العلاج لاثنين آخرين في مكان الهجوم.



وقال إيلي ليفي المتحدث باسم الشرطة في قناة تلفزيون (كان) الإسرائيلية “لحسن الحظ تمكن أفرادنا من تحييد المهاجمين ومنع هجوم إرهابي أكبر”.



وعرضت المحطة لقطات للرجلين وهما مسلحان ببندقيتين ويفتحان النار في شارع رئيسي في الخضيرة.



ووقع الهجوم في مدينة الخضيرة التي تقع على بعد 50 كيلومترا تقريبا إلى الشمال من تل أبيب في وقت يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل ويشهد عقد اجتماع إسرائيلي-عربي في النقب.



ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.



ويأتي هجوم الأحد بعد أقل من أسبوع على هجوم طعن ودهس نفذه عربي بدوي من بلدة حورة في جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وذلك قبل أن يقضي المهاجم برصاص أحد المارة.

