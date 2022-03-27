بعد تعافيه من كورونا.. فنان مصري يسقط مغشياً عليه

بغداد - ياسين صفوان - بعد تعافي الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة من فيروس كورونا سقط فجأة مغشياً عليه في منزله ونقل على الفور للمستشفى ودخل إلى العناية المركزة، بأحد المستشفيات الكبرى بمحافظة الجيزة.



وكشف الموسيقار أحمد أبوزهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وفق صحيفة "الوطن"، تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكداً أنه سقط مغشياً على الأرض داخل منزله، بشكل مفاجئ نهاية الأسبوع الماضي، وفقد الوعي.



وأوضح أن أبو زهرة، تعرض لكسر في منطقة الحوض مجدداً، وما يزال فاقداً للوعي داخل العناية المركزة، مضيفاً بالقول "حالته زي ما هي، مفيش جديد، ومش عارفين عنده إيه لحد دلوقتي".