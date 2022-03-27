هجوم بايدن على بوتين.. واشنطن توضح وماكرون ينأى بنفسه

محمد اسماعيل - القاهرة - (دويتشه فيله)

بعد تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال خلالها إن لا يمكن لنظيره الروسي فلاديمير بويتين أن يبقى في السلطة، أوضحت واشنطن موقفها، فيما طالب إيمانويل ماكرون بضبط للنفس قولا وفعلا.

قالت مبعوثة الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي جولسان سميث اليوم الأحد (27 مارس/ آذار 2022) إن واشنطن لا تنتهج سياسة تهدف إلى تغيير النظام في روسيا، وذلك في أحدث محاولة لتوضيح تصريح للرئيس جو بايدن قال فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكن أن يبقى في السلطة".

وسعت جوليان سميث إلى وضع تصريحات بايدن التي أدلى بها أمس السبت في بولندا في سياقها وقالت إنها تلت حديثه مع اللاجئين الأوكرانيين.

وقال بايدن حينها إن بوتين "لا يمكن أن يظل في السلطة"، كما تضمنت تصريحاته تعليقا وصف فيه بوتين بأنه "جزار" فيما بدا أنه تصعيد حاد لنهج الولايات المتحدة مع موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وأبلغت سميث برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي.إن.إن "في تلك اللحظة أعتقد أنه كان رد فعل إنسانيا أساسيا على القصص التي سمعها في ذلك اليوم" وأضافت قائلة "الولايات المتحدة لا تنتهج سياسة لتغيير النظام في روسيا.. قولا واحدا".

وأضافت أن تصريحات بايدن كانت ترمي إلى التأكيد على أن المجتمع الدولي لا يمكنه السماح لبوتين بشن حرب في أوكرانيا أو الاستمرار في المزيد من الأعمال العدوانية في أعقاب الغزو الروسي للبلاد.

وتسببت تصريحات بايدن في انتقادات داخلية في الولايات المتحدة، إذ وصفها السناتور جيمس ريتش كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بأنها "خطأ مروع" وقال إنه كان يأمل في أن يلتزم الرئيس بالنهج المتبع مشيرا إلى أنه يعتقد أن الأمر سيتسبب في "مشكلة ضخمة".

كما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية لتغيير النظام في روسيا. وصرح بلينكن خلال زيارة للقدس "أعتقد أن الرئيس والبيت الأبيض أوضحا الليلة الماضية أنه بكل بساطة لا يمكن السماح للرئيس بوتين بشن حرب أو عدوان على أوكرانيا أو أي طرف آخر".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن تعليق بايدن بأن بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة لا يمثل تحولا في موقف واشنطن التي تجنبت التدخل العسكري المباشر في أوكرانيا وقالت على وجه التحديد إنها لا تدعم تغيير النظام.

ماكرون يطالب بتخفيف اللهجة

من جانبه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحلي بضبط النفس قولا وفعلا أثناء التعامل مع الصراع في أوكرانيا ردا على تصريحات بايدن. وقال ماكرون لمحطة فرنسا 3 التلفزيونية "لم أكن لأستخدم هذا النوع من الكلمات لأنني أواصل الحوار مع الرئيس بوتين".

وأضاف ماكرون "نريد أن نوقف الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا دون تصعيد.. هذا هو الهدف"، مشيرا إلى أن الغرض هو التوصل لوقف لإطلاق النار وسحب القوات عبر السبل الدبلوماسية.

وتابع قائلا "إذا كان هذا هو ما نريد أن نفعله فلا يجب أن نصعد الأمور لا قولا ولا فعلا".