بعد مواعيد المحال.. رئيس النقل العام بالقاهرة يكشف موقف مواعيد التشغيل في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، موقف مواعيد عمل أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان الكريم.

وقال رئيس هيئة النقل العام، في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، إنه سيتم مراجعة موقف مواعيد التشغيل بالنسبة للهيئة، مؤكدا: هنراجع الموقف إن شاء الله.

وأشار اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة إلى أن مواعيد التشغيل الحالية لخطوط هيئة النقل العام تنتهي في تمام الساعة الواحدة صباحا.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة على مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحا، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.