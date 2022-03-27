الأوقاف تعلن موعد فتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، وافقت على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان.

وأكد أن اللجنة شددت على أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق وخاطرة التراويح ما بين خمس إلى سبع دقائق.

وأشار إلى أن اللجنة وافقت على فتح دور المناسبات بدءًا من الجمعة 1 أبريل 2022م ، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة.

ووافقت اللجنة كذلك على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن المساجد وملحقاتها، وبتصريح منها، وتكون وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظين مسئولة عن إقامتها في الأماكن العامة وبتصريح منها.

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