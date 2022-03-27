مقرر لجنة الثقافة الرقمية: التكنولوجيا غيرت مفاهيم الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال زياد عبدالتواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية ومساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إن ثورة المعلومات غيرت كثيرا من مفاهيم الإعلام، فبعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وظهور الإعلام الرقمي، أصبح العالم حجرة صغيرة وليس قرية صغيرة، مؤكدًا أن أحد المنصات لديها أكثر من ربع مليار مشترك، وبالتالي غابت الوسائل التقليدية عن المنافسة خاصة مع الحديث عن احتمال غياب الشاشات التليفزيونية قريبا وتصاعد الاتجاه لإنشاء منصات لها.

وأضاف، خلال مداخلته التي حملت عنوان الإعلام وتحديات الثورة الرقمية، بمؤتمر (الإعلام وتجديد العقل المصري) التي انطلقت فعالياته منذ قليل بالمجلس الأعلى للثقافة: الصحف الورقية باتت تواجه تحدي كبير وهو ما يستدعي تحويلها إلى صحافة رأي وليست صحافة خبر، فالتطبيقات الحديثة في أمريكا، باتت مهيمنة على مصادر المعلومات، فشبكة بي بي سي مثلا لديها أكثر من مليار وربع زيارة شهريا، ولا حديث هنا عن محاولات إغلاق المواقع في بعض الدول لأن طرق فتح المواقع سهلة وبسيطة، كما أن وصول المواقع للجمهور لا يحتاج إلى وسائل شحن، ولذا لابد من تغيير نمط الإعلام، لأن الجمهور لم يعد يتحمل قراءة الموضوعات الطويلة وأصبح رسائل قصيرة.

وأكمل: "الإحصائيات تؤكد أن الفيديوهات المطلوبة الآن توصي بأن تكون أقل من 3 دقائق، وإذا لم تنجح في لفت نظر الجمهور أول 30 ثانية فسيغلق الفيديو، ولذا لابد للدولة أن تكون طرفا في صناعة الإعلام الجديد حتى تضمن وصول رسائلها كما ينبغي".