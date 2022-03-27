226 مليار جنيه مبيعات شهادات الـ 18% في بنكي الأهلي ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

جذب بيع شهادة الادخار ذات سعر الفائدة 18% في بنكي الأهلي ومصر رقمًا قياسيًا اليوم الأحد، ليصل إلى 225 مليار جنيه خلال أول 7 أيام من طرحها، بحسب مسؤولان في البنكين لمصراوي.

وبلغت قيمة الزيادة اليوم 73 مليار جنيه، مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.

وقرر بنكا الأهلي ومصر يوم الاثنين الماضي، طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة بعد إعلان البنك المركزي عن زيادة نسبة الفائدة 1% لاول مرة من 5 سنوات، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد 18% قفزت إلى 152 مليار في أول 7 أيام من طرحها بنهاية معاملات اليوم.

وأوضح أن حصيلة الشهادة ارتفعت بزيادة 50 مليار عن نهاية معاملات يوم الخميس الماضي نتيجة زيادة إقبال العملاء على شرائها.

وبحسب محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، فإن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد المرتفع قفز إلى 73 مليار جنيه مع نهاية تعاملات اليوم بزيادة 21 مليار جنيه عن يوم الخميس الماضي.

وأتاح بنكا مصر والأهلي المصري شراء شهادة 18% سنويًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي، تجنبا لزيادة الكثافة داخل الفروع وتوفير وقت وجهد العملاء.

وقال مسؤولو الفروع في بنكي الأهلي ومصر، إن بيع شهادة 18% للعملاء متاحا من خلال الفروع والكول سنتر وكذلك الإنترنت البنكي للعميل الحق في شرائها في أي وقت يرغب وبأي طريقة من الثلاثة بعد إدراجها أمس على النظام الإلكتروني لكل بنك.