الصين: سنحافظ على التعاون مع روسيا في كافة المجالات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قال السفير الصيني في واشنطن، تشين قانغ، إن الولايات المتحدة لكي تزيد الضغط على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، تحاول تهديد الصين، لكن هذه التهديدات والضغوط لن تنجح.

وشدد السفير، في مقابلة تلفزيونية، على أن بلاده في حال فرضت عليها واشنطن أية عقوبات، سترد بإجراءات حاسمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

وأضاف الدبلوماسي الصيني: “تأمل الأطراف المعنية، بأن تلعب الصين دوراً أكبر في دفع محادثات السلام بشأن أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة تواصل تهديد الصين. لكن التهديدات والضغوط لن تنجح، وستحافظ الصين على التعاون الطبيعي في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة وكذلك الاتصالات الإنسانية، بشكل وثيق مع روسيا”.

ووفقا له، تتوقع بكين أن تطور الوضع في أوكرانيا لن يؤثر على التعاون الطبيعي للصين مع روسيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو ستستمع إلى رأي بكين، أشار الدبلوماسي إلى أن روسيا دولة ذات سيادة، لذا فهي تتخذ القرارات والاستنتاجات انطلاقا من مصالحها الوطنية، لكن الصين يمكن أن تساعد في الجهود الدولية لمحادثات السلام، بفضل علاقاتها الجيدة مع روسيا.