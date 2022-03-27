شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الصومالية تُكبد «حركة الشباب» خسائر فادحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) بأن القوات المحلية بإقليم بري بولاية بونتلاند تمكنت اليوم الأحد، من صد هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب ضد منطقة "أفأرر" والقرى المجاورة لها.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية أن "العناصر الإرهابية تكبدت خسائر فادحة خلال الاشتباكات".

وأوضحت المصادر أن "العملية العسكرية ستتواصل للقضاء على الخلايا الإرهابية".

من جهته، نقل موقع "جاروي أونلاين" الصومالي المحلي، على حسابه على موقع تويتر، عن مسؤولين في الجيش في بونتلاند أن ما لا يقل عن 12 من مسلحي الشباب، بينهم قيادات، قتلوا في الهجوم.