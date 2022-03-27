تعرف على طقس الإمارات غداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على خاصة البحر وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.



حركة الرياح: شمالية غربية / 25 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س.

الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب - مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 00:36 الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 17:12 والجزر الثاني عند 50:04 .

وفي بحر عمان الموج مضطرب - متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 19:54 والمد الثاني عند الساعة 07:26 والجزر الاول عند الساعة 12:54والجزر الثاني عند الساعة 02:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 20 70 25

دبي 27 20 80 45

الشارقة 28 18 85 45

عجمان 27 18 85 40

أم القيوين 28 18 85 45

رأس الخيمة 29 17 85 40

الفجيرة 34 21 60 20

العين 30 16 90 25

ليوا 28 17 80 30

الرويس 24 20 55 35

السلع 27 18 50 20

دلما 23 20 60 40

طنب الكبرى 24 19 80 35

طنب الصغرى 24 19 80 35

أبو موسى 26 19 80 35 .