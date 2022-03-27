شاهد.. حرائق الغابات تستعر في كولورادوو إجلاء 19 ألف أمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قررت السلطات الأمريكية، الأحد، إجلاء أكثر من 19 ألف شخص إثر حرائق ولاية كولورادو.



واندلعت حرائق مروعة في غابات جنوب مدينة بولدر الجامعية في الولاية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ماريا واشبورن المتحدثة باسم فرق الإطفاء في بولدر قولها إن حرائق الغابات التي تغذيها الرياح امتدت على مساحة 49 هكتاراً دون أن يتم احتواؤها وأحرقت محمية برية بالقرب من المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي.

وقال برايان أوليفر رئيس قسم الإطفاء في بولدر، إنه تم فتح مأوى ليلي بعد أن شملت أوامر الإخلاء 8000 منزل و7000 مبنى دون أن تتضرر المباني، مشيراً إلى أن المسؤولين يتوقعون أن يستلزم التعامل مع الحريق عدة أيام.

ووقع حريق العام الماضي بالقرب من موقع الحريق الحالي وأسفر حينها عن تدمير أكثر من ألف منزل.

وطمأن مسؤولو البلدة السكان في رسالة بريد إلكتروني، قالوا إنه لا توجد مخاوف عليهم حتى الآن.

وقال مكتب شرطة مقاطعة بولدر إن النيران كانت تتحرك من الجنوب إلى الجنوب الشرقي باتجاه إلدورادو سبرينجز.

وأغلق متنزه Eldorado Canyon State Parkوأمرت السلطات الأشخاص الذين يتنزهون أو يتسلقون المنطقة بالإخلاء.

كما قامت شرطة جامعة كولورادو بولدر بإخلاء الحرم الجامعي الجنوبي ومنعت الشرطة حركة المرور المتجهة غربًا على الطرق بالقرب من الحريق.