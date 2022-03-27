برلماني روسي يعترض على استفتاء لانضمام دونيتسك ولوهانسك.. وهذا ما قاله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أبدى برلماني روسي بارز اعتراضه على التعجل في إجراء استفتاء على انضمام أي من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا إلى روسيا.



ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس الدوما، ليونيد كلاشنكوف، القول إن "إجراء استفتاء محتمل بشأن انضمام دونيتسك أو لوهانسك لروسيا لن يكون أمراً مستحسناً".

وأضاف: "لا أعتقد أن هذا أمراً مستحسناً من حيث المبدأ، لقد كانت الجمهوريتان حتى وقت قريب جزءاً من أوكرانيا، حتى ولو كان ذلك على أساس اتفاقيات مينسك، إلا أن معالجة الأمر بهذه الكيفية سيكون فيه تعجلاً".

وأشار إلى أن جمهوريات أخرى مثل أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، واللتين تعترف بهما روسيا كدولتين مستقلتين، لم تتخذ مثل هذه القرارات.

وأضاف أن "عدداً كبيراً من سكان الجمهوريتين لا يتواجدون بهما حالياً بسبب عمليات الإجلاء التي جرت".

وأعلن رئيس جمهورية لوهانسك الانفصالية الأوكرانية ليونيد باسيتشنيك اليوم أن استفتاء قد يُنظم قريباً بالمنطقة على الانضمام لروسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في فبراير (شباط) الماضي الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين، وأعقب هذا الغزو العسكري الروسي للبلاد