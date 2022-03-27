شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الحرب من الأطفال لـ139 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، مقتل 139 طفلا في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي عندما بدأت العمليات العسكرية الروسية في البلاد .

وقالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني عبر موقع تليجرام وفق ما أوردته وكالة "يوكرنفورم" الأوكرانية للأنباء، اليوم الأحد، أنه "اعتبارا من صباح يوم 27 مارس 2022، بلغ العدد المؤكد للأطفال الذين قتلوا نتيجة الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا، بلغ 139 حالة، بينما ارتفع عدد الأطفال المصابين إلى 205 حالات".

وإضافة إلى ذلك، تسببت الغارات الجوية المتكررة وقصف البنى التحتية المدنية والمناطق السكنية من جانب القوات المسلحة الروسية في تدمير 733 مؤسسة تعليمية، من بينها 74 دمرت بالكامل.

وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية، إلى أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات المتعلقة بالخسائر، نظرا لصعوبة حسابها بدقة، في ظل الوضع الراهن.