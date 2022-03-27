الرشيد يعلن إلغاء شرط الكفيل لقروض ترميم الوحدات السكنية

وقال المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تقرر إلغاء شرط الكفيل لقروض ترميم الوحدات السكنية التي تمنح للموظفين الموطَّنة رواتبهم لدى المصرف".

وأضاف، أن "المبلغ المحدد 40 مليون دينار تمنح للراغبين بترميم وحداتهم السكنية وبنسبة فائدة ( 5%)"، مشيراً إلى أن "التقديم من خلال فروع المصرف ولا يوجد وسيط بينه وبين الزبون".

