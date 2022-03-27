الغانمي: عمل مشترك بين الداخلية والهجرة يخص النازحين

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأحد، عن عمل مشترك بين الداخلية ووزارة الهجرة والمهجرين لإصدار مستمسكات ثبوتية للنازحين.



وقال الغانمي في بيان ورد لـ الخليج 365، "لن نرضى بحرمان النازحين من حقوقهم وسنكون معهم في حل مشاكلهم ومتابعة احتياجاتهم والاستماع إليهم، خاصة في موضوع إصدار المستمسكات الثبوتية لهم وغيرها من الحقوق من خلال عمل مشترك بين وزارتي الداخلية والهجرة والمهجرين، وسيكون له أثر واضح".



وأضاف، "لنعمل من أجل الإنسانية لأنها فوق كل شيء".

