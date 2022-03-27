قتلى وجرحى في انهيار صخري بسلطنة عمان

وقالت الهيئة على حسابها في "تويتر": "لا تزال الانهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين، حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة".

واشارت في وقت سابق إلى أن "فرق البحث والإنقاذ بمحافظة الظاهرة تتعامل مع بلاغ انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض بولاية عبري، حيث تم إنقاذ خمسة أشخاص وانتشال خمسة آخرين مفارقين للحياة، وأنه لا تزال عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمرة".