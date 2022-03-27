انت الان تتابع خبر ديشان يكشف عن موقف مبابي من مباراة جنوب افريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ديشان في تصريحات تلفزيونية عن حالة مبابي: "حالته أفضل بكثير، سيكون جاهزًا للعب يوم الثلاثاء".

ولم يحدد المدرب ديشان "ما إذا كان مبابي سيشارك أساسيا من البداية أم لا".

وغاب مبابي عن مباراة فرنسا الودية الأخيرة في مواجهة ساحل العاج والتي فازت فيها بطلة العالم 2-1 الجمعة الماضي بسبب العدوى.

