حراك نيابي لتثبيت عقود هذه الوزارة على الملاك ضمن موازنة 2022

بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاحد، أن مجلس النواب سيسعى لتثبيت موظفي العقود بوزارة التعليم في موازنة 2022.

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب اشار الى ان "هيأة الرأي وافقت أيضًا على اعادة المرقنة قيودهم من طلبة العام السابق للمراحل المنتهية ، واستئناف دوامهم الرسمي خلال العام المقبل".



واعرب عن "حرص مجلس النواب بتشريع وتعديل القوانين التي من شأنها دعم القطاعين التربوي والتعليمي ، وبمشاركة فاعلة من الوزارة والاساتذة المختصين، فيما التقى بمجموعة من اصحاب العقود المتظاهرين امام وزارة التعليم العالي"، مؤكدًا "سعي السلطة التشريعية لتضمين كافة مستحقاتهم في بنود موازنة 2022 وتثبيتهم على الملاك الدائم، بعد تزويد المجلس بكتاب رسمي من قبل الوزارة يتضمن الاعداد الكاملة" .