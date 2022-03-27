اقتراح رسمي بزيادة الضرائب على الأكثر ثراءً في أمريكا (الاسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ستقترح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة الضرائب على الاثرياء الأمريكيين في مشروع ميزانية 2023 المقرر تقديمه الاثنين، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست السبت.



ويستهدف هذا الاقتراح تحت مسمى "الحد الأدنى للضريبة على دخل أصحاب المليارات" نحو 700 من الأثرياء الأمريكين عبر فرض معدل ضريبة لا يقل عن 20 بالمئة على الدخل الذي يزيد عن 100 مليون دولار سنويًا.

وذكر نص البيت الأبيض الذي حصلت عليه الصحيفة أن "الحد الأدنى لضريبة الدخل على اصحاب المليارات سيضمن أن يدفع الأمريكيون الأكثر ثراءً ضرائب لا تقل عن 20 بالمئة على مجمل دخلهم".

وأضاف البيت الأبيض "مع هذا الحد الأدنى للضريبة، لن يخضع الأمريكيون الأكثر ثراءً بعد الآن لمعدل ضرائب أقل من المعلمين أو عناصر الإطفاء".

ومن المتوقع أن يرفع هذا الإجراء الجديد الذي ينبغي أن يحصل على موافقة الكونغرس ليتم تطبيقه، العائدات الجديدة إلى 360 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وأظهرت دراسة أجرتها الإدارة الأمريكية خلال الخريف أن 400 أسرة من أصحاب المليارات دفعت ما معدله 8,2 بالمئة فقط كضرائب على دخلها بين عامي 2010 و2018. ويعد هذا المعدل أقل بكثير من مثيله الذي تدفعه العديد من الأسر الأمريكية.

وسيؤدي مشروع البيت الأبيض هذا إلى تغيير جذري في فاتورة ضرائب أصحاب المليارات الأمريكيين، في حين كان فرض الضرائب على الأكثر ثراءً أحد أبرز اهتمامات الديمقراطيين خلال الحملة الرئاسية لعام 2020.

وهكذا، سيتعين على إيلون ماسك، رئيس شركة "تيسلا" وأغنى رجل في العالم، دفع 50 مليار دولار كضرائب إضافية وعلى جيف بيزوس، مؤسس "أمازون"، دفع حوالي 35 مليارًا أخرى، وفق الحسابات التي نقلتها الصحيفة عن غابرييل زوكمان، الخبير الاقتصادي من جامعة بيركلي في كاليفورنيا.