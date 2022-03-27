«بوتين لا يمكن أن يظل في السلطة».. بايدن يثير الجدل بتصريحات حول تغيير النظام في روسيا.. والكرملين يرد

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن جدلاً واسعاً بتصريح جديد حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدأً أنه "لا يمكن أن يظل في السلطة".

وأثارت تصريحات بايدن، التي أدلى بها خلال خطاب ألقاه خارج القلعة الملكية في العاصمة البولندية وارسو، التساؤلات إن كان الرئيس الأمريكي يدعو علانية إلى "تغيير النظام" في روسيا.

وقال بايدن خلال خطابه نصاً: "بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يظل في السلطة".

من جانبه، قلل البيت الأبيض من أهمية هذه التصريحات، حيث قال مسئول بالبيت الأبيض، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن وجهة نظر الرئيس بايدن "كانت عدم السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة"، مشيراً إلى أن بايدن لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا، أو تغيير النظام.

وصرح مسئول آخر في البيت الأبيض بأن هذا السطر الذي قرأه بايدن "لم يكن وارداً ضمن التصريحات المعدة للرئيس الأمريكي."

على الجانب الآخر، ردت الرئاسة الروسية على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن .

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على تصريح بايدن قائلاً: "هذا الأمر لن يقرره السيد بايدن.. يجب أن يكون فقط اختيار شعب روسيا الاتحادية".