بينهم مدحت صالح.. تعرف على حفلات دار الأوبرا في شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خطة الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر رمضان المعظم والتي تأتي في إطار الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي المنعقدة بالتعاون بين وزارة الثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو.

وتهدف الفعاليات إلى الحفاظ على الهوية وتبرز دور الإبداع فى بناء الإنسان وتنمية الوعي وتشمل 1479 فعالية فنية وفكرية وإبداعية تقام في الفترة من 7 حتى27 رمضان ويتم تنفيذها في مختلف محافظات مصر.

وفيما يلي نستعرض الأنشطة التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وتتضمن 49 حفلا رمضانيا تبدأ فى التاسعة والنصف مساء، وتقام على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وتتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان بالإضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية.

وبحسب بيان صحفي: يأتي هذا إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للأوبرا، وتضم 3 حفلات على مسرح النافورة للنجوم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، علي الحجار، السورى طارق العربي طرقان وأبناؤه.

أما على المسرح المكشوف فتقام 10 حفلات لكل من فريق براس ساوند باند، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، الأردنية مكادي نحاس، التونسية غالية بنعلي، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار، الشيخ ياسين التهامي، السورية لينا شاماميان، درامر تيم، المرنم ماركو ممدوح.

ويحتضن المسرح الصغير 6 سهرات إسلامية تبدأ فى التاسعة مساء وتضم ملامح من التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميز دول المغرب، تونس، الجزائر، اليمن، اندونيسيا وفلسطين إلى جانب أمسية لصالون الأوبرا الثقافى.

كما يشهد مسرح معهد الموسيقى العربية 4 حفلات لكل من فرقة ونس، فرقة التسبيح القبطي بقيادة المايسترو ضياء صبري، التونسية مليحة، فرقة روائع النغم بقيادة المطربة ريم كمال.

ويشهد مسرح الأوبرا بالإسكندرية 3 حفلات لكل من، التونسية غالية بنعلي، الأردنية مكادي نحاس، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي.

كما يستقبل مسرح أوبرا دمنهور حفلين لكل من محمود التهامي ، فرقة نور النبي للإنشاد الديني بالاضافة إلى أمسيتين ضمن نشاط الصالون الثقافى ، ويتواصل برنامج الموسم الفنى للأوبرا على مختلف المسارح بحفلين لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، أوركسترا القاهرة السيمفوني، مركز تنمية المواهب، حفلين للفرقة القومية العربية للموسيقى ، حفلين لفرقة الإنشاد الديني، فرقة الموسيقى العربية للتراث، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، 3 حفلات لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء، كلثوميات، وهابيات، نادي السينما، نادي فنون الأوبرا، حفلين من أعمال بليغ حمدي ومحمد الموجي.