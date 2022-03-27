صور وأرقام.. إزالة 323 مخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمقرر أن يجري تنفيذها على 3 مراحل.

واستهدفت الحملات إزالة المباني والأسوار المخالفة التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم يتقدم واضعي اليد عليها بطلبات تقنين لاسترداد حق الدولة المواطن.

ومن جانبه، أشار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى استمرار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة بهدف استرداد الأراضي المتعدى عليها.

وقال الشريف، إنه جرى تنفيذ 86 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة واسترداد 7 آلاف و528 م2، فضلا عن تنفيذ 151 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بمساحة نحو 6 أفدنة.

ووفقا للمهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، جرى تنفيذ 79 قرار إزالة لتعديات ومباني على الأراضي التابعة للري والصرف واسترداد 3299 متر مربع.

وأوضح أنه جرى تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات على أراضي السكة الحديد واسترداد 1610.5 متر مربع، بالإضافة إلى 3 قرارات لصالح الأوقاف واسترداد مساحة 2619 متر مربع.