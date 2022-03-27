سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معها هاتفياً وإدعى أنه موظف بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية، وأقر لها بأنه سيحضر وبصحبته آخر لتسليمها أجهزة كهربائية مقابل مبلغ مالي كهدية بمناسبة عيد الأم، وفور حضورهما قاموا بتسليمها كرتونة محكمة الغلق عقب إيهامها بوجود الأجهزة الكهربائية بداخلها فقامت بتسليمهما المبلغ المالي المشار إليه، وعقب انصرافهما اكتشفت تعرضها لواقعة نصب .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمان، وإتهمتهما بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.