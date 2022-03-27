إعادة طفلين ضلا طريقهما لمسكنهما في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في إعادة طفلين ضلا طريقهما إلى مسكنهما بشبرا الخيمة.

تلقي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وبرفقته طفلين، وأقر بأنه حال سيره بدائرة القسم عثر على الطفلين في حالة بكاء.

على الفور تم تقديم الدعم النفسي للطفلان واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أهليتهما والتوصل لمحل سكنهما وأمكن التوصل لوالدهما "مقيم بدائرة القسم" باستدعائه حضر وتعرف على نجليه وقرر بخروجهما للهو أمام المنزل وعدم عودتهما، وتم تسليمهما له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.